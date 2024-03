POL-VK: Verkehrsunfall zwischen Funkstreifenwagen und Motorrad

Völklingen (ots) - Am 15.03.2024, um 07:12 Uhr, ereignete sich auf der BAB 620, in Höhe AS Gersweiler, in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Pkws. Der Unfallverursacher wechselte auf die Überholspur, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, so dass der nachfolgende Pkw-Führer eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge kam es zum ...

mehr