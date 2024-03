POL-VK: Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Völklingen (ots) - Am Freitag gegen 23:00 Uhr ereignete sich in der Rathausstraße, 66333 Völklingen, ein Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte der Fahrzeugführer mit mehreren in der Rathausstraße befindlichen Pollern. Im Anschluss an den Unfall randalierte der Fahrzeugführer vor einem dort ansässigen Taxiunternehmen. Letztlich stellte sich vor Ort heraus, dass der Beschuldigte aufgrund seiner Alkoholisierung von ...

