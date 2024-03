Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol.

Völklingen (ots)

Am Freitag gegen 23:00 Uhr ereignete sich in der Rathausstraße, 66333 Völklingen, ein Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte der Fahrzeugführer mit mehreren in der Rathausstraße befindlichen Pollern. Im Anschluss an den Unfall randalierte der Fahrzeugführer vor einem dort ansässigen Taxiunternehmen. Letztlich stellte sich vor Ort heraus, dass der Beschuldigte aufgrund seiner Alkoholisierung von einem Taxi nach Hause gefahren wurde, wobei dieser Geldbeutel und Handy im Taxi vergaß. Nach Feststellung der fehlenden Wertsachen fuhr der Beschuldigte eigenständig mit seinen Pkw zu dem Taxiunternehmen und forderte die Herausgabe seiner Sachen, wobei dieser mit den Pollern kollidierte. Letztlich wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die vergessenen Wertsachen wurden ausgehändigt.

