POL-VK: Mehrere Leitpfosten beschädigt

Völklingen OT Geislautern (ots) - Am 12.03.2024, um 18:43 Uhr, ereignete sich in der Ludweilerstraße in Geislautern ein Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg. Der Pkw-Führer, 62 Jahre, wohnhaft in Püttlingen befuhr mit seinem Pkw (Sportwagen) die Ludweilerstraße in Richtung Völklingen-City. Der Fußgänger, 34 Jahre, wohnhaft in Püttlingen überquerte aus ...

mehr