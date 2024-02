POL-LWL: Polizei kontrollierte Teilnehmer einer rechtsgerichteten Geburtstagsfeier

Neustadt-Glewe (ots) - Bei einem Feuer auf einem Spielplatz in Neustadt-Glewe entstand in der Nacht zu Freitag Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter Schuhe in Brand gesetzt, woraufhin die Holzverschalung am daneben liegenden Spielgerät ebenfalls Feuer fing. Die Feuerwehr Neustadt-Glewe kam gegen 02:40 Uhr zum Einsatz und löschte den Brand in der Zeppelinstraße. ...

