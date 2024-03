Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Am 15.03.2024, um 07:12 Uhr, ereignete sich auf der BAB 620, in Höhe AS Gersweiler, in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Pkws. Der Unfallverursacher wechselte auf die Überholspur, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, so dass der nachfolgende Pkw-Führer eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um eine Kollision zu vermeiden. In der Folge kam es zum Auffahrunfall, an dem 3 Pkws beteiligt waren. Eine Fahrzeugführerin, 21 Jahre, wohnhaft in Schwalbach wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete mit einem grauen Fiat Tipo, französisches Kennzeichen, unerlaubt von der Unfallstelle. Über den entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

