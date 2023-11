Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede, Sachbeschädigungen +++

Oldenburg (ots)

Am späten Abend des 13.11.2023, in der Zeit von 21:00 bis ca. 24:00 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Westerstede. Ein auf dem Parkplatz des Jugendzentrums "An der Hössen" abgestellter PKW Skoda wurde im Heckbereich mit weißer Lackfarbe besprüht. Außerdem kam es in einem der nahegelegenen Parkhäuser der Ammerlandklinik zu weiteren Farbschmierereien. Die Polizei in Westerstede bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Sachbeschädigungen gemacht haben, sich auf der Polizeiwache (04488/833-115) zu melden. /1469468 /1471058

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell