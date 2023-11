POL-OL: +++ Einbruch in ein Schnellrestaurant +++

Oldenburg (ots) - In der Zeit von Freitag bis Montag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Südweg in Oldenburg ein. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Tür Zugang zum Wohnhaus und entwendeten einen Tresor. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von Sonntag bis Montag in der Maria-von-Jever-Straße in Oldenburg. Die Täter ...

