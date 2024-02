Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L78a - Motorrad contra Auto - Landesstraße gesperrt - Nachtragsmeldung-

Rastatt (ots)

Die Sperrung der L78a konnte nach dem schweren Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr wieder aufgehoben werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 46 Jahre alter Triumph-Lenker, wurde mit einem Rettungshubschrauber und lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik nach Karlsruhe geflogen. Der beteiligte Mercedes-Fahrer im Alter von 73 Jahren dürfte entgegen den ersten Erkenntnissen ohne Blessuren davongekommen sein. Vertreter des Umweltamtes waren vor Ort und haben aufgrund auslaufender Betriebsstoffen eine Bodenprobe erhoben. Einsatzkräfte der Feuerwehren Plittersdorf und Rastatt unterstützen die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

/wo

Pressemitteilung vom 15.02.2024, 15:34 Uhr

Rastatt, L78a - Motorrad contra Auto - Landesstraße gesperrt

Eine derzeitige Sperrung der L78a zwischen Plittersdorf und Steinmauern ist auf eine Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer am Donnerstagnachmittag zurückzuführen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Zweiradfahrer kurz vor 15 Uhr mutmaßlich mehrere Fahrzeuge überholt haben und sei hierbei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Der Motorradfahrer dürfte schwerste Verletzungen erlitten haben und wird aktuell von einem Notarzt versorgt. Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug. Der Autofahrer dürfte nach ersten Feststellungen eher leicht verletzt worden sein.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell