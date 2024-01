Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht Hinweise zu Autoaufbrecher

Kreis Soest (ots)

In der letzten Woche ist es kreisweit vermehrt zu Diebstählen aus Kraftfahrzeugen gekommen. Dazu wird derzeit intensiv ermittelt.

Dabei helfen kann der Polizei die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest.

Daher eine Bitte der Polizei:

Sollte Ihnen in der letzten Zeit aufgefallen sein, dass sich Personen an Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben, so melden Sie sich bitte bei der Polizei. In akuten Fällen wählen Sie die 110! Weiterhin sind der Polizei Aufnahmen wichtig, die eventuell von Privatkameras auf dem Grundstück gemacht worden sind. Bitte die Aufnahmen anschauen verdächtige Personen ebenfalls melden.

Ein Hinweis der Polizei:

Bitte schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab und lassen Sie keine Wertgegenstände darin.

Zeugen, die etwas zu melden haben, rufen bitte die Polizei unter 02921 91000 an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell