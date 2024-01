POL-HF: Unbekannte gehen Sattelzug an - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots) - (jd) Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Freitag (19.1.), um 13.20 Uhr an der Kreuzung Blankener Straße/Levisonstraße. Eine 61-jährige Bünderin fuhr mit ihrem Kia auf der Blankener Straße in Richtung Wasserbreite. Die Frau gab an, dass die Ampel für sie Grünlicht zeigte, sodass sie ihre Fahrt im Kreuzungsbereich ...

mehr