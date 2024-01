Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Schmuck im Wert von fast 25.000 Euro sichergestellt - Zoll Hannover verhindert Goldschmuggel

Hannover (ots)

Am vergangenen Samstag stellten Zöllnerinnen und Zöllner am Flughafen Hannover bei der Gepäckkontrolle eines Reisenden aus der Türkei insgesamt 6 Armreifen und 4 Halsketten aus Gold fest und verhinderten damit einen Steuerschaden von über 5000 Euro.

Die Beamten des Hauptzollamts Hannover kontrollierten die Passagiere eines Fluges aus der Türkei. Bei einem 63-jährigen Reisenden, der den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passierte, entschieden sich die Beamten, eine Kontrolle durchzuführen.

"Als das mitgeführte Gepäck zunächst mittels Röntgentechnik überprüft wurde, lag die Vermutung nahe, dass die Auswahl dieses Reisenden im wahrsten Sinne des Wortes "goldrichtig" gewesen sein könnte", so Enrico Bacher, Pressesprecher des Hauptzollamts Hannover

"Der Verdacht meiner Kolleginnen und Kollegen, Goldschmuck im Koffer zu finden, bestätigte sich beim Öffnen des Koffers recht schnell", so Bacher weiter. In einem Plastikbeutel, der in eine Jacke eingewickelt war, befanden sich die insgesamt 10 Schmuckstücke aus 22-karätigem Gold.

Die Beamten leiteten noch vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein und stellten den Goldschmuck sicher.

Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Braunschweig.

