POL-OL: ++ Motorradfahrer verunfallt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer ++

Oldenburg (ots) - Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, wurden Beamte zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Wisser-Straße gerufen. Erste Ermittlungen ergaben, dass bisher Unbekannte die Abwesenheit ausnutzten um in der Zeit von 19:15 bis 22:15 Uhr die Terassentür des Einfamilienhauses einzuschlagen. Anschließend durchsuchten die Täter das Wohnhaus und konnten unerkannt mit Schmuck als Beute entkommen. ...

