POL-OL: ++ Sattelzug verliert Getränkekisten auf der A 28 ++ Anschlussstelle Westerstede zeitweise gesperrt ++

++ Am 29.04.2024 gegen 12.04 Uhr hatte ein Sattelzug, der an der Anschlussstelle Westerstede auf die A 28 in Richtung Leer aufgefahren war, Teile seiner Ladung verloren. Dabei handelte es sich um gefüllte Getränkekisten, die sich über die Auffahrt und den Beschleunigungsstreifen verteilt hatten und für eine großflächige Verschmutzung durch Glasscherben gesorgt hatten. Am Sattelzug wurde ein Reifen durch die Scherben beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Die Auffahrt in Richtung Leer sowie der Hauptfahrstreifen an der Anschlussstelle mussten für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten zeitweise durch die Autobahnmeisterei gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. (537675) ++

