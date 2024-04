Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Radfahrerin bei Unfall verletzt++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde heute eine 41-jährige Frau leicht verletzt. Diese wollte an der Einmündung An den Wiesen die Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Gegen 17:20 Uhr befuhr die 41-jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg der Straße Reihdamm in Fahrtrichtung Bad Zwischenahn. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Bad Zwischenahner mit seinem Pkw ebenfalls die Straße Reihdamm in Fahrtrichtung Bad Zwischenahn.

An der Einmündung An den Wissen beabsichtigte Sie mit ihrem Fahrrad die Straße zu überqueren, übersah hierbei jedoch den abbiegenden Pkw. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pkw. Durch den Aufprall stürzte die 41-jährige auf die Fahrbahn und erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Durch den Rettungsdienst wurde die Radfahrerin medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell