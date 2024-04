POL-ROW: ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ Zeuge meldet Unfallflucht ++ Unfall in der Kurve - 24-jähriger Mann verletzt ++ Zwei Frauen bei Auffahrunfall verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Unfall unter Alkoholeinfluss

Bremervörde. Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss hat eine 46-jährige Autofahrerin am Montagabend in der Luisenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war gegen 22.30 Uhr mit einem unbefugt in Gebrauch genommenen Ford Transit in Richtung Barbarastraße unterwegs, als der Transporter nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überfuhr einen Grundstückszaun und kam an einem großen Busch zum Stehen. Verletzt wurde dabei niemand. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass die Frau vermutlich vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Sie musste eine Blutprobe abgeben.

Polizei stoppt Alkoholfahrt

Bremervörde. Mit mehr als zwei Promille ist ein 63-jähriger Autofahrer am Montagabend in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Der Mann war gegen 20 Uhr in der Zevener Straße unterwegs, als ihn ein Streifenteam stoppte. Die Beamten erkannten schnell, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Eindruck. In der OsteMed Klinik musste der 63-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Zeuge meldet Unfallflucht

Bremervörde. Dem entschlossenen Verhalten eines 59 Jahre alten Autofahrers ist es zu verdanken, dass der Halter eines unfallbeschädigten Renault am Montagnachmittag nicht auf den Kosten einer Reparatur sitzengeblieben ist. Der Zeuge fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Wagen in der Neuen Straße hinter einem Sattelzug, als dessen Auflieger den geparkten Renault streifte. Er informierte die Polizei und folgte dem Lkw bis ihn die Beamten stoppten. Der 32-jährige Unfallverursacher hatte die Kollision nach eigenen Angaben nicht bemerkt. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht ein.

Unfall in der Kurve - 24-jähriger Mann verletzt

Haaßel. Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 109 zwischen Anderlingen und Selsingen verletzt worden. Der junge Mann war gegen 10 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße in Richtung Selsingen unterwegs, als sein Wagen kurz vor Haaßel vermutlich aus Unachtsamkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Ford mit einem Straßenbaum. Mit leichten Verletzungen wurde der 24-Jährige im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa fünftausend Euro.

Zwei Frauen bei Auffahrunfall verletzt

Oerel. Bei einem Auffahrunfall in der Dorfstraße sind am Montagmorgen zwei Frauen verletzt worden. Eine 41-jährige Autofahrerin hatte gegen 8 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass eine vor ihr fahrende, 40-jährige Fahrerin eines Renault bremste. Sie fuhr mit ihrem Hyundai auf den Wagen der Vorderfrau auf. Die beiden Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Mit Haftbefehl in Verkehrskontrolle

Tiste/A1. Am Montagabend ist ein per Haftbefehl gesuchter, 54-jähriger Mann auf dem Autobahnparkplatz Ostetal Nord in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Er war gegen 19 Uhr mit einem Volvo in Richtung Hamburg unterwegs, als ihn ein Streifenteam von der Autobahn lotste. Schnell stellte sich heraus, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Die polizeilichen Auskunftssysteme zeigten außerdem den offenen Haftbefehl an. Da der 54-Jährige die 1.500 Euro für einen Strafbefehl nicht aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Außerdem wurde ein weiteres Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

Betrunkener Radfahrer kommt zu Fall

Sittensen. Am späten Montagabend hat sich ein betrunkener Mann bei einem Sturz mit seinem Fahrrad verletzt. Der 63-Jährige war kurz vor Mitternacht auf dem Gehweg an der Scheeßeler Straße etwa in Höhe des Friedhofs unterwegs, als er ohne fremde Beteiligung zu Fall kam. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinwirkung stand: knapp 1,5 Promille. Der Mann wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort musste er eine Blutprobe abgeben.

Auslieferfahrer fährt auf geparkten Anhänger

Rotenburg. Am Montagmittag ist ein 37-jähriger Paketauslieferer in der Harburger Straße auf einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger aufgefahren. Nach eigenen Angaben habe er während der Fahrt einen Scanner bedient und deshalb das parkende Fahrzeug vor ihm übersehen. Durch den Aufprall wurde der Anhänger gegen die Außenfassade eines Mehrparteienhauses geschoben. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf knapp zehntausend Euro.

