Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Aktionswoche "Ablenkung im Straßenverkehr" - Polizei ahndet viele Handyverstöße ++ Drei junge Männer bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Aktionswoche "Ablenkung im Straßenverkehr" - Polizei ahndet viele Handyverstöße

LK Rotenburg. Wie angekündigt hat die Polizei im Landkreis Rotenburg erneut eine Aktionswoche zur Bekämpfung der Unfallursache "Ablenkung im Straßenverkehr" durchgeführt. Die Einsatz- und Streifendienste in Rotenburg, Zeven und Bremervörde und auf der Autobahn A1 registrierten insgesamt 65 Verstöße, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer von Pkw, Lkw und Fahrrädern/E-Bikes ein Handy am Steuer/Lenker ihres Fahrzeugs nutzten. In 54 Fällen waren es Männer, elfmal Frauen. In einem Fall wurde der Fahrer eines Sattelzuges dabei beobachtet, wie er beim Vorbeifahren an einer Unfallstelle auf der Autobahn die Bergung eines Unfallfahrzeugs mit seinem Handy filmte. Für alle Betroffenen hat der Verkehrsverstoß natürlich Konsequenzen. Der Gesetzgeber sieht ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt vor. Radfahrerinnen und Radfahrer zahlen 55 Euro.

In den zurückliegenden Jahren fällt der Blick der Experten bei der Analyse der Ursachen schwerer Verkehrsunfälle zunehmend auf Verstöße durch "Ablenkung im Straßenverkehr". Unter diesem Hintergrund wurden Beamtinnen und Beamte der Autobahnpolizei Sittensen bei den Kontrollen auf der Hansalinie A1 von einem Fernsehteam begleitet. Das Vorabendmagazin "Taff" auf Pro 7 wird das Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" in einer Sendung beleuchten.

Die nächste Kontrollwoche findet im Herbst dieses Jahres statt.

Drei junge Männer bei Unfall verletzt

Zeven-Aspe. Am Sonntagabend sind drei junge Männer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 131 kurz hinter dem Ortsausgang in Aspe in Richtung Wistedt verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-jährige Fahrer eines Mercedes aus noch ungeklärter Ursache gegen 22.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum mit einem Straßenbaum kollidiert. Der Fahranfänger und seine 18 und 19 Jahre alten Mitfahrer wurden schwerverletzt in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. An dem Unfallwagen entstand ein Totalschaden.

