POL-ROW: ++ Raub auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen ++ Polizei sucht Fahrraddieb ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Raub auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Zwei noch unbekannte Männer stehen im Verdacht in der Nacht zum Freitag im Rönnebrocksweg einen 47-jährigen Mann überfallen zu haben. Nach dessen Angaben sei er gegen 23.30 Uhr vor einem Mehrparteienhaus auf die beiden Täter gestoßen. Einer von ihnen habe ihn festgehalten und mit einem Gegenstand mehrfach auf den Kopf geschlagen. Im weiteren Verlauf sei er auch von dem anderen Mann geschlagen und am Boden liegend getreten worden. Die Täter hätten ihm eine schwarze Umhängetasche der Marke Billabong gestohlen. Darin hätten sich Bargeld, eine Bankkarte und Zigaretten befunden. Nach einer Erstversorgung wurde der verletzte Mann im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen des Raubes. Sie können sich unter Telefon 04261/947-0 melden.

Polizei sucht Fahrraddieb

Bothel. Am Mittwochmittag ist es im Horstweg zu einem außergewöhnlichen Fahrraddiebstahl gekommen. Ein 13-jähriges Mädchen hatte ihr weiß-beigefarbenes Hollandrad gegen 12.30 Uhr unverschlossen am Fahrradständer des Gemeindehauses abgestellt, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Busstand mit einer Freundin zu sprechen. Von dort konnte sie sehen, wie ein fremder Mann mit ihrem Fahrrad davonfuhr. Der Unbekannte sei mittelgroß gewesen und habe eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bothel unter Telefon 04266/68-0.

