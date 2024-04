Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Reifen geplatzt - Zwei Männer bei Unfall schwer verletzt ++ 40-Jährige bei Wildunfall verletzt ++ Fehler beim Abbiegen - Vier Menschen bei Unfall verletzt ++

Reifen geplatzt - Zwei Männer bei Unfall schwer verletzt

Godenstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 143 zwischen Rockstedt und Godenstedt sind am Mittwochabend zwei Männer zum Teil schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 19-jähriger Fahranfänger mit einem VW Golf gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Rockstedt unterwegs. Nach Angaben des Fahrers sei plötzlich ein Reifen seines Fahrzeugs geplatzt. Der junge Mann habe die Kontrolle über den Golf verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Seitenraum kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Sowohl der 19-jährige Fahrer, als auch sein 32 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Beide wurden im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden.

40-Jährige bei Wildunfall verletzt

Borchel. Bei einem Wildunfall auf der K 238 zwischen Borchel und Abbendorf ist am Mittwochabend eine 40-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 20.30 Uhr mit ihrem Toyota in Richtung Abbendorf unterwegs, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn wechselte. Die Frau versuchte auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit dem Wildtier nicht verhindern. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Dabei zog sich die 40-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf 25.000 Euro.

Fehler beim Abbiegen - Vier Menschen bei Unfall verletzt

Oerel. Vier Verletzte und ein Sachschaden von etwa zehntausend Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochabend auf der B 71 zwischen Glinde und Barchel ereignet hat. Eine 27-jährige Autofahrerin hatte gegen 19 Uhr mit ihrem Ford von der Bundesstraße nach links in die Dorfstraße abbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommen BMW einer 57-Jährigen. Beide Fahrerinnen und zwei 30 und 48 Jahre alte Mitfahrende im Ford zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle kamen im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde.

Auffahrunfall an der roten Ampel - 15-jähriger Biker verletzt

Rotenburg. Am Mittwochmorgen ist ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Auffahrunfall in der Burgstraße verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 7.20 Uhr mit seinem Bike in Richtung Mühlenstraße unterwegs, als eine vor ihm fahrende, 28 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Ford Fiesta an einer roten Ampel halten musste. Der 15-Jährige erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Einbruch in Kuhstall

Sottrum. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in den Kuhstall eines landwirtschaftlichen Anwesens am Brunnenweg eingebrochen. Sie traten die Holztür des Stalls auf und stahlen ein Elektro-Mountainbike des Herstellers Fischer, eine Akku-Bohrmaschine von Makita und einen Schlagschrauber vom gleichen Hersteller. Die Polizei geht von einem Schaden von über eintausend Euro aus.

Traktorenteile auf Autobahnrastplatz gestohlen

Everinghausen/A1. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte auf dem Gelände des Autobahnrastplatzes Grundbergsee Süd an der Hansalinie A1 Fahrzeugteile von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gestohlen. Die Täter montierten das Zugmaul und den hydraulischen Oberlenker eines Fendt, der auf einem Tieflader stand, ab. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa eintausend Euro.

