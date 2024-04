Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verkehrsunfallflucht im Wümmepark+++Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei+++Betrunken auf E-Scooter gefahren+++Pkw kollidiert mit Straßenbaum- Fahrer flüchtig



Verkehrsunfallflucht im Wümmepark

Samstag um 13.00 Uhr entfernte sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort, nachdem er beim rückwärts Rangieren den geparkten Pkw eines 40jährigen Scheeßelers touchiert hatte. An dem schwarzen Audi A4 des Geschädigten einstanden Lackkratzer an der rechten Heckseite. Nach Angaben einer Zeugin soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen blauen VW-Bus besetzt mit zwei jüngeren Männern gehandelt haben. Das Kennzeichen wurde leider nicht abgelesen. Die Polizei bittet darum um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer04261-9470.

Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Am Samstag um 16.30 Uhr fällt einer Funkstreife der Rotenburger Wache in Taaken ein Roller auf, der augenscheinlich mit einer zu hohen Geschwindigkeit geführt wird. Das Anhaltesignal der Polizei beachtet der Rollerfahrer nicht, sondern versucht, durch rücksichtsloses und riskantes Fahrmanöver vor der Polizei zu flüchten. Die Verfolgungsfahrt endet schließlich in der Hauptstraße in Wilstedt bei Tarmstedt, in der der Rollerfahrer in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links über den Bordstein fahrend mit einer Mauer kollidiert. Der Fahrer, ein 17jähriger Mann aus Grasberg, versucht daraufhin, fußläufig vor der Polizei zu flüchten. Die Ordnungshüter fassen ihn jedoch noch direkt am Unfallort. Der Fahrer wird mit leichten Verletzungen am Sprunggelenk mit dem Rettungswagen ins Rotenburger Krankenhaus gefahren. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er technische Veränderungen am Roller durchgeführt habe, welche zur Erhöhung der Geschwindigkeit führten. Da der Fahrer nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und verbotenes Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Er muss nun mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Betrunken auf E-Scooter gefahren

Am Samstagabend stoppten Rotenburger Polizeibeamte den Fahrer eines E-Scooters in der Soltauer Straße in Visselhövede. Es stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der 36jährige Mann aus Visselhövede musste die Polizei zwecks Blutentnahme zur Rotenburger Wache begleiten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Pkw kollidiert mit Straßenbaum- Fahrer flüchtig Am Sonntagmorgen gegen 5.00 Uhr wurde der Rotenburger Polizei ein verunfallter SUV in Stemmen in der Straße "Große Trift" gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten einen schwer beschädigten Daimler Benz und einen umgebrochenen Straßenbaum feststellen. Der Fahrer des Pkw war nicht mehr am Unfallort. Aufgrund der vorgefundenen Schäden suchte die Polizei die weitläufigen Flächen angrenzend der Unfallstelle ab, um den vermutlich schwer verletzten Fahrer zu finden und einem Krankenhaus zuzuführen. Hierbei wurde die Polizei von der Ortsfeuerwehr Bothel mit einem eingesetzten Drohnenpiloten unterstützt. Nach ausgedehnten Suchmaßnahmen konnte der Fahrer letztlich nicht gefunden werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem Fahrer des Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 zu melden.

