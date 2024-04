Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten PKW-Fahrerin in Bad Zwischenahn-Willbroksmoor++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 24.04.2024, 11.30 Uhr, kam es in Bad Zwischenahn-Willbroksmoor zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige PKW-Fahrerin schwer verletzt wurde. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wendete eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger auf der Westersteder Straße, um zurück auf die Straße "Willbroksmoor" in Richtung Langebrügge zu fahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW der 18-jährigen Fahrerin, die von Bad Zwischenahn in Richtung Westerstede unterwegs war. In der Folge kam der PKW auf dem Dach zum Stillstand. Der Trecker-Fahrer blieb unverletzt. Die PKW-Fahrerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung der Ammerland-Klinik in Westerstede zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen musste neben der Straßenmeisterei auch ein Spezialunternehmen zur Reinigung der Fahrbahn angefordert werden. Unfallbedingt kam es Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Evtl. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04403/927-115 an das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell