POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, wurden Beamte zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Wisser-Straße gerufen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass bisher Unbekannte die Abwesenheit ausnutzten um in der Zeit von 19:15 bis 22:15 Uhr die Terassentür des Einfamilienhauses einzuschlagen. Anschließend durchsuchten die Täter das Wohnhaus und konnten unerkannt mit Schmuck als Beute entkommen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Tat, diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden. (531553)

