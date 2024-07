Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur einer Pressemeldung; Brände; Arbeitsunfall; Verkehrsunfall; Auseinandersetzung; Pkw gestohlen

Reutlingen (ots)

Korrektur zur Pressemittleilung vom 16.07.2024/14:23 Uhr: Großeinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung (Reutlingen)

Im Wochentag hat sich ein Fehler eingeschlichen. Wir bitten, dies zu entschuldigen und die nachfolgende, korrigierte Version zu verwenden:

Reutlingen (RT): Großeinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Eine Meldung über einen Mann, der dem Augenschein nach eine Pistole im Inneren des Rathauses mit sich geführt haben soll, hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte gesorgt. Eine Mitarbeiterin des Rathauses meldete die verdächtige Wahrnehmung gegen 8.30 Uhr der Polizei. In der Folge rückten zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Das Rathaus wurde sofort weiträumig abgesperrt, umstellt und anschließend mit der Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz durchsucht. Auch eine Drohne kam dabei zum Einsatz. Dabei konnte keine verdächtige Person angetroffen werden. Mitarbeitende der Stadt Reutlingen wurden infolge der Durchsuchungsmaßnahmen ins Freie gebracht und von den Rettungskräften betreut. Eine entsprechende Sammelstelle war bei der Stadthalle eingerichtet worden. Die Durchsuchungsmaßnahmen waren gegen 11.10 Uhr abgeschlossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. (rd)

Zwiefalten (RT): Brand in Produktionshalle

Zu einem Brand in einer Produktionshalle sind die Einsatzkräfte am Dienstagmittag in das Gewerbegebiet Gürst ausgerückt. Gegen 11.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei Rauch aus einer der dortigen Produktionshallen gemeldet. Vor Ort war eine Absauganalage, vermutlich aus technischer Ursache, in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Anlage aus der Halle bewegen und zeitnah ablöschen, sodass das Feuer nicht auf das Objekt übergreifen konnte. An der Absauganlage entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Menschen kamen hierdurch nicht zu Schaden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit 12 Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften vor Ort. (md)

Bissingen an der Teck (ES): Arbeitsunfall auf Baustelle

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagmittag in der Heerstraße ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war dort gegen 11.40 Uhr eine mehrere hundert Kilo schwere Betonplatte aus einer Befestigung gerutscht, als sie mittels Baustellenkran aufgerichtet werden sollte. Die Betonplatte kippte daraufhin um und fiel auf einen 66-jährigen Mann. Dieser konnte durch weitere Arbeiter schnell unter der Platte befreit werden, zog sich aber schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (md)

Kirchheim (ES): Unfall beim Abbiegen

Eine Motorroller-Lenkerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag verletzt worden. Gegen 9.50 Uhr bog ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Pkw von der Eichendorffstraße nach links in die Hülenbergstraße ab, wobei es zur Kollision mit einer entgegenkommenden, 51-Jährigen auf einem Motorroller kam. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro. (mr)

Wendlingen (ES): Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Der Polizeiposten Wendlingen sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten am Montagnachmittag. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge waren die beiden 37 und 42 Jahre alten Männer kurz nach 15 Uhr im Speckweg aus noch unbekannter Ursache in eine handfeste Auseinandersetzung geraten, wobei beide Verletzungen davontrugen. Der 42-Jährige musste zur Behandlung seiner Verletzungen nachfolgend stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07024/92099-0 zu melden. (mr)

Nürtingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen, gegen 5.45 Uhr, ausgerückt. Zuvor war in der Steinenbergstraße aus noch unbekannter Ursache ein Klein-Lkw in Brand geraten, wobei auch die Fassade eines Bürogebäudes mit Einkaufsmarkt erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, die die Flammen schließlich löschen konnte, dürfte sich der Gesamtschaden an dem total beschädigten Laster sowie der Gebäudefassade ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Der anfängliche Tatverdacht gegen einen im näheren Umfeld zunächst vorläufig festgenommenen Mann erhärtete sich in der Folge nicht, sodass dieser wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mr)

Ostfildern (ES): Jeep gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf einen schwarzen Jeep Wrangler hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ruit abgesehen. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 7.20 Uhr entwendete der Täter das in der Straße Am Brünnelesberg geparkte und mit dem Keyless Go System ausgestattete Fahrzeug. An diesem waren zur Tatzeit die Kennzeichen S-IG 2222 angebracht. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei Esslingen zu melden. (rd)

Bodelshausen (TÜ): Brand bei Unkrautentfernung

Die Unkrautentfernung mit einem Gasbrenner hat den derzeitigen Ermittlungen zufolge am Dienstagmittag zum Brand einer Thuja-Hecke geführt. Gegen 13.15 Uhr war ein Anwohner der Daimlerstraße damit beschäftigt, seine Einfahrt abzuflammen, wobei die Hecke Feuer fing. Die alarmierte Feuerwehr vollendete die begonnenen Löschmaßnahmen des Anwohners. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

