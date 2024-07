Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Diebstähle aus Pkw; Einbruch

Reutlingen (ots)

Senior mit Fahrrad zu Fall gekommen

Mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen musste ein Senior am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 74-Jährige befuhr mit seinem Pedelec kurz vor 16.30 Uhr den Fußweg der Sickenhäuser Straße und wollte auf einem Parkplatz wenden. Dabei stürzte er auf dem dortigen Schotter zu Boden. (mr)

Reutlingen (RT): Bei Gefahrenbremsung verletzt

Ein Insasse eines Linienbusses ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Die 23-jährige Lenkerin eines VW fuhr gegen 16.10 Uhr auf der Eberhardstraße ersten Erkenntnissen zufolge bei Rot zeigender Ampel in den Einmündungsbereich mit der Gutenbergstraße ein, worauf ein von dort kommender Linienbus-Lenker eine Gefahrenbremsung einleitete. Ein 80 Jahre alter Insasse im Bus wurde hierbei verletzt, weshalb er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Zu einer Kollision der Fahrzeuge war es nicht gekommen. (mr)

Pfullingen (RT): Radfahrer gestürzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagvormittag in der Römerstraße zu Fall gekommen. Der 65-Jährige war mit einem Pedelec gegen 11.10 Uhr auf dem dortigen Radweg unterwegs, als er infolge eines Bremsmanövers stürzte. Dabei zog er sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Metzingen (RT): Kind von Radfahrer erfasst

Zwei Personen, darunter ein Kind, sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Gegen 17.10 Uhr war ein 55 Jahre alter Rennradfahrer auf der Wilhelmstraße in Richtung Nürtinger Straße unterwegs, als auf Höhe der Einmündung zur Kronenstraße der Verkehr stockte. Ein 13-Jähriger wollte daraufhin vor einem Hotel die Wilhelmstraße überqueren und lief dazu an einem verkehrsbedingt stehenden Pkw vorbei in Richtung Fahrbahnmitte. Dort wurde er von dem 55-jährigen Rennradfahrer erfasst, der die wartenden Fahrzeuge überholen wollte. Bei der Kollision stürzten beide Personen zu Boden und erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (mr)

Sonnenbühl (RT): Diebstahl aus Pkw (Zeugenaufruf)

Fünf offenbar unverschlossen abgestellte Fahrzeuge sind von Montag auf Dienstag in Undingen, Genkingen und Willmadingen von einem Unbekannten angegangen worden. Zwischen Mitternacht und fünf Uhr entwendete der Täter aus den teilweise in Höfen, Carports oder Einfahrten abgestellten Fahrzeugen Bankkarten und Bargeld. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07129/92862-0 beim Polizeiposten Alb zu melden.

Zudem rät die Polizei:

- Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge und Garagen immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Dies lockt Kriminelle an!

- Verstecken Sie Schlüssel nicht am / im Fahrzeug oder im unmittelbaren Umfeld wie z.B. der Garage - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt.

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge und alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110.

- Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (rd)

Esslingen (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Adenauerbrücke ereignet hat. Ein 53-Jähriger befuhr kurz nach 14.30 Uhr mit einem Ford Kuga die Brücke in Richtung Berkheim. Die ampelgeregelte Kreuzung an den Anschlussstellen zur B10 überquerte er mit seinem Wagen geradeaus, um sich anschließend auf die linke Spur in Richtung Sirnau einzuordnen. Zeitgleich bog ein 77-Jähriger mit seinem Mercedes von der B10 herkommend nach links auf die Brücke in Richtung Berkheim ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Ampelschaltung zur Unfallzeit geben können, werden gebeten sich zu melden. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (rd)

Ostfildern (ES): Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mehrere Verkehrsunfälle in Kemnat verursacht und musste anschließend seinen Führerschein abgeben. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge streifte der Audi-Fahrer gegen 21 Uhr in der Mergenthalerstraße seitlich den entgegenkommenden Mercedes eines 32-Jährigen. Dieser blieb unverletzt. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Audi-Fahrer davon und prallte in der Friedrichstraße mit seinem Wagen gegen einen geparkten Mercedes, einen geparkten Ford und stieß gegen eine Mauer. Anschließend fuhr er in Richtung Heumadener Straße davon, wo der Audi noch einen Stromkasten beschädigte und in Richtung Ruit flüchtete. Der Pkw sowie der mutmaßliche Fahrer des Wagens wurden gegen 21.15 Uhr von einer Passantin auf dem Parkplatz eines dortigen Krankenhauses festgestellt. Der von ihr alarmierte Rettungsdienst brachte den offensichtlich verletzten Mann zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Da sich für die hinzugerufenen Polizeibeamten Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Mannes ergaben und ein entsprechender Test einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 30.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zur Unfallstelle in der Mergenthalerstraße ausrücken. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall auf L 1208a

Auf der L 1208a ist es am Dienstagnachmittag zur heftigen Kollision zweier Autos gekommen. Der 62 Jahre alte Lenker eines VW war dort gegen 17.50 Uhr von Echterdingen herkommend in Richtung Bernhausen unterwegs. Dabei erkannte er offenbar zu spät, dass eine vorausfahrende 27-Jährige ihren Jeep aufgrund entgegenkommender Einsatzfahrzeuge mit Sondersignalen abbremste. In der Folge kollidierte der VW heftig mit dem Heck des Jeep. Dabei verletzte sich der 62-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Er wollte sich falls nötig selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Die 27-Jährige, die offenbar einen Schock erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf schätzungsweise 35.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren zeitweise Sperrungen der Landesstraße erforderlich. (mr)

Ostfildern (ES): Kind auf Fahrrad angefahren (Zeugenaufruf)

Leicht verletzt wurde ein neunjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall im Justinus-Kerner-Weg am Dienstagabend. Gegen 18.25 Uhr fuhr eine Frau aus einem dortigen Parkplatz aus und übersah dabei den Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg fuhr und kollidierte mit diesem. Im Anschluss erkundigte sie sich nach dessen Wohlbefinden, verließ dann aber die Örtlichkeit ohne ihre Personalien auszutauschen oder die Eltern des Jungen zu verständigen. Die Polizei wurde erst später an diesem Abend über den Unfall informiert. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Fahrerin des wohl hellbraunen Van der Marke Mercedes geben können, gebeten, sich unter Telefon 0711/70913 beim Polizeirevier in Filderstadt zu melden. (md)

Ostfildern (ES): Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Mofa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Mofa hat sich eine 43-Jährige am Dienstagabend Verletzungen zugezogen. Die Fahrradfahrerin befuhr den Radweg parallel der L1200 zwischen der Parksiedlung und Nellingen, als sie gegen 19.35 Uhr mit einem Mofa, besetzt mit zwei jungen Männern, kollidierte und stürzte. Sie zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Mofafahrer und sein Sozius entfernten sich ohne sich um die Frau zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen von der Unfallörtlichkeit in Richtung Nellingen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Identität des Mofafahrers aufgenommen. An dem Fahrrad der Dame entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. (md)

Mössingen (TÜ): Kind fährt auf Straße und wird verletzt

Verletzungen hat sich ein zehnjähriges Kind bei einem Unfall am Dienstagabend in der Straße Allee Kanton Saint-Julien zugezogen. Gegen 20.10 Uhr fuhr der Junge auf seinem Fahrrad unvermittelt auf Höhe der Dreifürstensteinschule vom Gehweg auf die Straße, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten. Die 34-jährige Fahrerin eines VW T-Cross, die in Richtung Belsen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Fahrrad des Jungen. Der Zehnjährige, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte zu Boden und zog sich unter anderem eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Fahrrad des Kindes entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro, an dem PKW der Dame in Höhe von circa 5.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. (md)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag auf der Pfrondorfer Straße ereignet. Dort war kurz nach 15.30 Uhr ein 69 Jahre alter Mann auf einem Motorroller unterwegs und fuhr auf den Pkw einer im stockenden Verkehr abbremsenden 20-Jährigen auf. Der Mann kam hierbei zu Fall und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt circa 1.500 Euro. (mr)

Mössingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In ein Paxisgebäude in der Straße In Schlattwiesen ist ein Unbekannter von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 22.15 Uhr und 6.30 Uhr beschädigte der Täter eine Tür und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort beschädigte er weiteres Inventar und entwendete Bargeld. Der Polizeiposten Mössingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Balingen (ZAK): Nach Unfall ins Krankenhaus gebracht

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ist ein Radfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Kurz vor 14.30 Uhr befuhr der 39-Jährige den Radstreifen der Lange Straße und musste dabei einem blauen Kleinwagen ausweichen, der von einem Supermarktparkplatz kommend die Vorfahrt des Radlers missachtet hatte. Nach dem Ausweichmanöver blickte sich der 39-Jährige während der Fahrt nach dem blauen Kleinwagen um, wobei er vom Radstreifen nach links abkam und mit dem Heck eines Skoda kollidierte, der von einer 34-Jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß zog sich der Mann ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Ob Sachschaden entstand, steht noch nicht fest. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell