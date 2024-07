POL-E: Essen: Unbekannter kauft Smartphone mit fremden Zahlungsdaten - Fotofahndung

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: In der Nacht zu dem heutigen Sonntag (07. Juli) forderte ein unbekannter Mann einen 30-Jährigen am Hünninghausenweg auf, seinen Goldring auszuhändigen. Der 30-Jährige gab statt des Ringes sein Portemonnaie heraus. Die Polizei sucht Zeugen. Heute Nacht gegen 00:50 Uhr lief der 30-jährige Essener von dem S-Bahnhof in Steele in Richtung ...

