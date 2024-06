Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Diebstähle: Polizei warnt vor unverschlossenen Autos

Delbrück-Bentfeld (ots)

(MH) In Delbrück-Bentfeld ist es zwischen Mittwochabend, 26. Juni, und Donnerstagmorgen, 27. Juni, zu mehreren Diebstählen gekommen. Teilweise wurden unverschlossenen Autos angegangen. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen.

Die Diebstähle aus den Fahrzeugen ereigneten sich im Zeitraum Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 08.20 Uhr. Betroffen waren die Hunikastraße, die Scharmeder Straße, die Von Bodelschwingh-Straße sowie die Godefriedstraße. Der oder die unbekannten Täter nutzten jeweils die unverschlossenen Autotüren, um die Fahrzeuge zu durchwühlen. Gestohlen wurden unter anderem ein Rucksack, ein Bollerwagen und Portemonnaies. Die Polizei warnt davor, Autos - auch auf dem eigenen Grundstück - unverschlossen abzustellen. Dies ist eine leichte Gelegenheit für Diebe, um schnell Beute zu machen. Wertsachen und Bargeld sollten ohnehin immer aus dem Auto genommen werden und das Lenkradschloss eingerastet sein. Das Handschuhfach sollten Autofahrer hingegen öffnen, um zu zeigen, dass auch dort keine Wertsachen verstaut sind. Es gilt, das Auto ist kein Tresor.

Neben den Diebstählen aus den Autos kam es in dem Zeitraum noch zu zwei Einbrüchen in Delbrück-Bentfeld. Zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 09.00 Uhr, brach der unbekannte Täter an der Ostpreußenstraße einen Fahrradschuppen auf. Am frühen Mittwochmorgen um 04:00 Uhr filmte eine Überwachungskamera eine Frau mit blonden Haaren, die unter einem Carport eine Kiste durchwühlte und im Anschluss von der Örtlichkeit flüchtete. Sie trug eine Brille, ein schwarzes Oberteil und einen blauen Rock sowie weiße Handschuhe. Dazu hatte sie einen Rucksack und einen schwarzen Pullover bei sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

