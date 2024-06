Polizei Paderborn

POL-PB: Frontal gegen Baum - Zwei Verletzte mit Lebensgefahr - Zwei Kinder bei Fahrradunfällen verletzt

Salzkotten (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Verner Straße (L636) hat ein Ehepaar am späten Donnerstagabend schwerste Verletzungen erlitten. Zwei radelnde Kinder sind bei Unfällen am Nachmittag verletzt worden.

Gegen 23.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Salzkottenerin mit einem Opel Grandland auf der Verner Straße von Salzkotten in Richtung Verne. In Höhe Klein Verne kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. An dem SUV entstand Totalschaden. Sowohl die Fahrerin und ihr Beifahrer (52) erlitten schwerste Verletzungen. Andere Autofahrer hielten an und alarmierten den Rettungsdienst. Der eingesetzte Notarzt konnte bei beiden Verletzten Lebensgefahr nicht ausschließen. Mit Rettungswagen kam das Ehepaar in ein Krankenhaus nach Paderborn. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützte die Unfallaufnahme. Zur Beweissicherung stellte die Polizei das Unfallfahrzeug sowie weitere Beweismittel sicher. Bis 04.00 Uhr war die Verner Straße gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Bereits gegen 16.00 Uhr verunglückte ein achtjähriger Junge auf der Upsprunger Straße. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad auf der Lange Brückenstraße zur Upsprunger Straße. Beim Überqueren der Upsprunger Straße missachtete der Junge die Vorfahrt eines 61-Jährigen, der mit einem Opel Mokka stadteinwärts unterwegs war. Das Auto erfasste den kleinen behelmten Radler frontal. Der flog über die Motorhaube auf die Straße und erlitt dabei leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde der Achtjährige zur ambulanten Behandlung ins Salzkottener Krankenhaus gebracht.

Ein 10-jähriger Fahrradfahrer fuhr um 16.10 Uhr von der Wewelsburger Straße kommend auf dem Gehweg rechtsseitig der Tudorfer Straße. Unmittelbar nach der Clara-Pfänder-Straße kam ihm eine Person auf einem Elektroroller entgegengekommen. Es kam zu einer seitlichen Kollision und der Junge stürzte. Der Rollerfahrer fragte kurz, ob dem Jungen etwas passiert sei, dann fuhr er weiter in Richtung Innenstadt. Das leicht verletzte Kind radelte nach Hause. Bei dem Elektroroller-Fahrer handelte es sich vermutlich um einen etwa 175cm großen Jugendlichen mit normaler Statur. Er trug eine dunkle Kappe und sprach akzentfrei Deutsch. In diesem Fall sucht die Polizei noch Unfallzeugen und weitere Hinweise auf den E-Roller-Fahrer. Sachdienliche Angaben unter der Rufnummer 05251/3060.

