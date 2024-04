Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum: Verkehrsunfall ohne verletzte Personen

Nienburg (ots)

(Oth) Am Samstag, den 30.03.2024 ereignete sich gegen 08:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Langen Straße in Rehburg-Loccum. Ein 36-Jähriger beabsichtigte mit seinem BMW rückwärts aus einer Parklücke in die Lange Straße einzufahren. Hierbei übersah er einen auf der entgegengesetzten Fahrbahn fahrenden 59-Jährigen mit seinem Audi. Zwischen den Fahrzeugen kam es zum Verkehrsunfall. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell