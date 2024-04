POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfallflucht auf dem Neumarkt Parkplatz

Stadthagen (ots) - (bae)Am Ostersamstag, den 30.03.2024 wurde in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 13:50 Uhr ein Pkw beschädigt. Die 33-jährige Stadthägerin hatte ihren roten Seat Ibiza am Morgen in Stadthagen, auf dem Parkplatz Am Krankenhaus abgestellt. Als sie zurückkam musste sie feststellen, dass in der Zwischenzeit, vermutlich beim ein- oder ausparken, ihr Fahrzeug beschädigt worden war. Der Verursacher hat die Unfallstelle verlassen, ohne sich um die ...

mehr