Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsüberwachung in Duingen OT Marienhagen

Hildesheim (ots)

Duingen OT Marienhagen (be) Am Donnerstag, 09.11.2023 führte die Polizei in Alfeld im Bereich Duingen OT Marienhagen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch. Speziell wurde hier den Beschwerden der Anwohner Rechnung getragen und das Verbot der Durchfahrt in der aktuell eingerichteten Baustelle überwacht und kontrolliert. In diesem Zuge wurden eine Vielzahl von Fahrzeugen angehalten, welche sich über das Durchfahrtsverbot hinwegsetzten und insgesamt 17 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch in den kommenden Tagen wird die Polizei in Alfeld das Verbot der Durchfahrt weiterhin zu unregelmäßigen Zeiten überwachen.

