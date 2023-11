POL-HI: Einbruchdiebstahl in Wohnung - Wer hat etwas gesehen?

Hildesheim (ots) - Duingen OT Marienhagen (be), Am Mittwoch, 08.11.2023 gg. 11:15 Uhr kam es in Duingen, im Ortsteil Marienhagen, in der Lübbrechtser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte mutmaßlich ein Lkw beim Befahren der Lübbrechtser Straße eine Grundstücksmauer und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner ...

mehr