Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall zwischen Fahrradfahrern++Radfahrerin verletzt++Mehrere Einbrüche++Einbrüche in Wohnhäuser++Brand eines Pkw+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unfall zwischen Fahrradfahrern+ Achim. Am Donnerstagvormittag kam es in der Fußgängerzone zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Rad hinter einer 78-Jährigen. Als die 78-Jährige zum Abbiegen weit ausholte, wollte der 65-Jährige an ihr vorbeifahren. Sie stießen zusammen. Die 78-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

+Radfahrerin verletzt+ Achim. In der Obernstraße ereignete sich Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine von ihnen verletzt sich leicht. Eine 20-Jährige und eine 43-Jährige befuhren in entgegengesetzte Richtungen den Radweg der Obernstraße. Die 43-Jährige wollte der anderen Radfahrerin ausweichen und rutsche mit ihrem Fahrrad weg. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mehrere Einbrüche+ Lilienthal. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, von 16 bis 9 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Geschäftsräume in Bereich Hauptstraße und Apothekenstraße. Die bislang unbekannten Täter öffneten jeweils eine Tür und betraten die Räumlichkeiten. In beiden Fällen entwendeten sie Kassetten mit Bargeld. Sie flüchteten unerkannt. In der Nähe der beiden Tatorte konnten die Geldkassetten ohne Inhalt wieder aufgefunden werden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Dieser werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Einbrüche in Wohnhäuser + Worpswede. Am Donnerstag kam es zwischen 06 Uhr und 20.30 Uhr zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Dorfstraße und der Straße Am Bahnhof. Unter Gewaltanwendung verschafften sich die unbekannten Täter Zugang in die Wohnhäuser. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten mitunter Bargeld. Zeugen werden gebeten Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Brand eines Pkw+ Lilienthal. Donnerstagvormittag geriet im Kastanienweg der Motorraum eines VW in Brand. Ersten Informationen zufolge bemerkte die 24-Jährige Fahrerin einen starken Geruch beim Fahren. Sie konnte den Pkw noch auf einem Parkplatz abstellen, als Flammen aus dem Motorraum kamen. Eine Anwohnerin konnte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr ablöschen. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei Osterholt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell