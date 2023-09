Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (452/2023) Zimmerbrand mit einer leichtverletzen Person

Göttingen (ots)

Göttingen (mw), OT Weende, Annastraße, Freitag, 15.09.23 gg. 16.07 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einer Dachgeschosswohnung zu einem Brand mit div. Gegenständen. Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Durch den Rauchniederschlag wurde das Inventar der Wohnung stark verschmutzt und zum Teil beschädigt. Der Wohnungsmieter (männl., 71 Jahre alt) wird durch den Brand leicht verletzt (Rauchgasintoxikation) und in einer Göttinger Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die weiteren Ermittlungen werden durch das 1. Fachkommissariat durchgeführt. Am Einsatzort waren ca. 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Göttingen, zwei RTW und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

