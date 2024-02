Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Angebot zu Fahrradcodierungen in der Polizeiinspektion Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Auch in diesem Jahr bietet die Polizeiinspektion Neubrandenburg wieder Termine an mehreren Orten an der Mecklenburgischen Seenplatte an. Diese können ohne Voranmeldung wahrgenommen werden, es muss lediglich das Fahrrad, ein Eigentumsnachweis, der Bundespersonalausweis und bei E-Bikes zusätzlich der Akkuschlüssel mitgebracht werden.

Terminübersicht:

- Donnerstag, 04.04.2024, 12:00 - 16:00 Uhr NB, Oststadt - Donnerstag, 18.04.2024, 10:00 - 15:00 Uhr NB, Bethaniencenter - Donnerstag, 02.05.2024, 10:00 - 15:00 Uhr Waren, Müritzeum - Samstag, 04.05.2024, 10:00 - 12:00 Uhr Waren Landkreis/Amtsbrink - Mittwoch, 22.05.2024, 10:00 - 15:00 Uhr Röbel, Stadthafen - Donnerstag, 06.06.2024, 12:00 - 16:00 Uhr NB, Marktplatz - Mittwoch, 19.06.2024, 10:00 - 15:00 Uhr Malchin, Marktplatz - Donnerstag, 04.07.2023, 10:00 - 15:00 Uhr Friedland, Markt - Donnerstag, 11.07.2024, 10:00 - 15:00 Uhr Malchow, Stadthafen - Donnerstag, 18.07.2024, 10:00 - 15:00 Uhr Waren, Müritzeum - Mittwoch, 24.07.2024, 10:00 - 15:00 Uhr NB, Kulturpark, am Eiscafe - Donnerstag, 22.08.2024, 10:00 - 15:00 Uhr Demmin, Marktplatz - Dienstag, 27.08.2024, 10:00 - 15:00 Uhr Stavenhagen, Marktplatz - Dienstag, 03.09.2024, 12:00 - 16:00 Uhr NB, Polizeiinspektion - Mittwoch, 18.09.2024, 10:00 - 15:00 Uhr NB, Bethaniencenter

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell