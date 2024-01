Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 19-jähriger Mann steht im Verdacht eine Packung Zigaretten entwendet zu haben und beim Fluchtversuch dem 29-jährigen Ladendetektiv ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Ladendetektiv beobachtete am Freitag, 19.01.2024, gegen 14.30 Uhr, in einen Lebensmitteldiscounter, welcher sich in Friedlingen in einem großen Einkaufscenter befindet, einen Mann, der eine Packung Zigaretten an seinem Körper versteckte und den Kassenbereich passierte ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Mann darauf an und habe von diesem unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht erhalten. Nur unter Mithilfe eines Sicherheitsmitarbeiters gelang es den 19-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

