POL-NB: PKW-Diebstahl: Eine Entwendung und ein Versuch in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Eine 85 Jahre alte Frau wurde am 01.02.2024 in der Neubrandenburger Oststadt von einem Hund gebissen und dadurch leicht verletzt. Gegen 11:30 Uhr spazierte die Geschädigte vom Klinikum in Richtung des dortigen "Babywaldes", als ihr ein Mann mit einem nicht angeleinten Hund entgegenkamen. Dieser lief sodann zu ihr und biss ihr jeweils einmal in ein Bein und in den Oberarm. Der Hundehalter tauschte ...

