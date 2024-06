Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Altenbeken (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der B64 an der Kreisgrenze zum Kreis Höxter ist am Mittwoch ein Pkw mit einem Lastwagen kollidiert.

Ein 33-jähriger VW-Polo-Fahrer fuhr auf der K 18 (Westenfeldmark) zur B64. An der Einmündung bog er nach rechts auf die B64 in Richtung Höxter ab. Dabei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines auf der B64 in Richtung Höxter fahrenden Lkw. Der Polo stieß mit der Fahrzeugfront gegen die rechte vordere Seite des 7,5Tonners und wurde nach rechts von der Straße geschleudert. Der Lastwagen kollidierte mit den Leitplanken, drehte sich quer zur Straße und kippte auf die linke Seite. Im Lkw erlitten der 48-jährige Fahrer und sein Beifahrer (32) leichte Verletzungen. Auch der Polo-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Bad Driburg. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

