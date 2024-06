Polizei Braunschweig

POL-BS: Neue Art des Trickdiebstahls

Braunschweig (ots)

Weststadt, 19.06.2024, 16:00h

Trickdiebinnen tarnen sich als Pflegedienst

Am gestrigen Mittwoch verschafften sich zwei bislang unbekannte Frauen zunächst Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Weststadt. Dort klingelten sie an der der Tür eines 91- und 91-jährigen Ehepaares. Sie gaben sich als Pflegedienst aus und gelangten unter diesem Vorwand in die Wohnung. Nach einem Gespräch mit der Ehefrau hätten die Damen die Wohnung bereits nach kurzer Zeit wieder verlassen. Durch ein Telefonat des Ehemannes mit seinem Sohn im Anschluss, stellte sich heraus, dass es sich nicht um den zuständigen Pflegedienst handelte. Bei einer Nachschau in der Wohnung wurde zudem festgestellt, dass eine Geldbörse entwendet wurde. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen ein und fertigte eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell