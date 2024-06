Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall auf der A39

Braunschweig (ots)

A39, Parkplatz Hüttenblick

18.06.2024, 21.45 Uhr

17-Jährige lebensgefährlich verletzt

Am gestrigen späten Abend ereignete sich auf der A39, Fahrtrichtung Salzwedel, in Höhe des Parkplatzes Hüttenblick ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Fahrer eines VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache auf das Leichtkraftrad einer 17-Jährigen auffuhr. Infolge kam die Zweiradfahrerin zu Fall, geriet unter den PKW des 24-Jährigen und wurde über eine längere Strecke mitgeschleift. Sofort alarmierte Rettungskräfte befreiten die unter dem Fahrzeug eingeklemmte 17-Jährige. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Unter Hinzuziehung eines Gutachters wurde der Unfall durch die Autobahnpolizei aufgenommen. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge wurde die Autobahn in Richtung Salzwedel bis ca. 01.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach Mitteilung des Klinikums am heutigen Vormittag, ist die 17-Jährige mittlerweile außer Lebensgefahr.

