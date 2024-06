POL-BS: Großkontrolle auf der A39

Braunschweig (ots) - Braunschweig 07.06.24 - Heute Betrüger erbeuten Schmuck und Bargeld von Seniorinnen Dreimal waren in den letzten sieben Tagen Betrüger erfolgreich, indem sie durch Schockanrufe in Braunschweig wo0hnhafte Seniorinnen um ein nicht unerhebliches Vermögen betrogen. In allen drei Fällen meldeten sich die Täter telefonisch und gaben sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus. Den Geschädigten wurde mitgeteilt, dass ein Familienmitglied für einen ...

mehr