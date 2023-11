Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Handy gestohlen und Mann geschlagen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 56-jähriger Hertener wurde am Mittwochabend von drei ihm unbekannten Männern auf einem Parkdeck an der Bergstraße angesprochen. Im weiteren Verlauf gab er den Männern sein Mobiltelefon, anschließend sollen ihn alle drei geschlagen haben. Der 56-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die genaue Tatzeit konnte nicht benannt werden. Für alle drei Tatverdächtigen liegt eine vage Beschreibung vor: männlich, dunkle Haare, etwa 1,80m groß, trugen Markenkleidung

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

