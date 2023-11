POL-RE: Gladbeck: 11-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Herner Straße/Blitzkuhlenstraße/Hohenhorster Weg hat es am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt, außerdem entstand Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 59-jährige Autofahrerin aus Wettenberg gegen 12.40 Uhr von der Blitzkuhlenstraße ...

