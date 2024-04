Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 42 - Oberhausen-West - Unfall mit Fahrerflucht - 23-jährige Frau schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 11. April 2024, 16:55 Uhr

Schwer verletzt musste gestern eine 23-jährige Duisburgerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sich auf der A 42 in Fahrtrichtung Dortmund ein Auffahrunfall ereignet hatte. Der Unfallverursacher - der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Audis - beging Fahrerflucht.

Eine 29 Jahre alte Frau fuhr am Nachmittag mit ihrem VW auf dem mittleren Fahrstreifen der A 42, als plötzlich ein weißer Audi in Höhe des Autobahnkreuzes Oberhausen-West vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechselte und kurz vor der 29-Jährigen einscherte. Die Frau konnte einen Auffahrunfall nur durch eine eingeleitete Notbremsung verhindern. Doch eine hinter ihr fahrende 23-jährige Duisburgerin war nicht mehr in Lage, rechtzeitig zu bremsen und fuhr mit ihrem Peugeot auf den Volkswagen der 29-Jährigen auf. Dabei verletzte sie sich schwer.

Der weiße Audi setzte seine Fahrt fort, und verließ die A 42 im Autobahnkreuz Oberhausen-West.

Für die Landung eines Rettungshubschraubers musste die Richtungsfahrbahn für eine knappe halbe Stunde voll gesperrt werden.

Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer: 0211 870 0 entgegen

