Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Hilden - Verkehrsunfall mit vier Beteiligten - Elf Menschen zum Teil schwer verletzt - Langer Stau

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 11. April 2024, 20:35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 3 bei Hilden in Fahrtrichtung Arnheim, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, wurden insgesamt elf Menschen verletzt. Das längste Stauausmaß betrug 11.000 Meter.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf war eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. In Höhe Hilden erkannte sie offensichtlich den stockenden Verkehr zu spät und fuhr auf das Heck eines Autos auf. In der Folge wurde der Pkw auf zwei weitere Fahrzeuge aufgeschoben. Aufgrund der Kollisionen wurde die 29-Jährige schwer verletzt. Zehn weitere Personen aus den anderen Pkw erlitten teilweise leichte Verletzungen. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt staute sich der Verkehr auf bis zu 11.000 Metern.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell