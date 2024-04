Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Pkw-Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und versursacht mehrere Verkehrsunfälle - keine gültige Fahrerlaubnis - Kennzeichen gestohlen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 10. April 2024, 15:47 Uhr

Ohne gültige Fahrerlaubnis und mit gestohlenen Kennzeichen am Pkw flüchtete gestern Nachmittag ein 18-jähriger vor einer Verkehrskontrolle. Die Bilanz auf dem Fluchtweg: Zwei Verkehrsunfälle mit Sachschäden und ein nicht fahrbereiter Mercedes.

Einem Kradfahrer der Polizeiinspektion Süd fiel im Bereich der Hasselsstraße ein mit zwei Männern besetzter Mercedes mit Gummersbacher Kennzeichen auf. Nachdem der Polizeibeamte eindeutige Anhaltezeichen gegeben hatte, flüchtete der Pkw-Fahrer plötzlich über innerstädtischen Straßen und verursachte dabei insgesamt drei Verkehrsunfälle mit Sachschäden. Beim letzten Verkehrsunfall, auf der Peter-Adolphs-Straße, verlieb der Mercedes nicht mehr fahrbereit am Unfallort. Der 18-jährige Fahrer und der 20-jährige Beifahrer konnten nach kurzer Flucht zu Fuß gestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Der Mercedes war erst kürzlich verkauft worden, wurde jedoch bis dato durch den neuen Eigentümer noch nicht umgemeldet. Die Kennzeichen an dem Fluchtfahrzeug waren gestohlen und für einen anderen Pkw zugelassen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

