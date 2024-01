Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wölpinghausen- Vermisste wird leblos aufgefunden

Nienburg (ots)

(Oth) Am 09.01.2024 wurde in den frühen Morgenstunden eine 76-Jährige aus einem Seniorenheim in Wölpinghausen vermisst. Mitarbeiter hatten die Dame letztmalig gegen 01:00 Uhr gesehen. Die 76-Jährige war an Demenz erkrankt und zeitlich und örtlich nicht orientiert. Nachdem in dem Seniorenheim eine geöffnete Tür vorgefunden werden konnte, ging die Polizei davon aus, dass sich die Dame außerhalb des Seniorenheimes befand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit einer Vielzahl an Polizeikräften, eines Polizeihubschraubers und der örtlichen Feuerwehr führten gegen 07:30 Uhr zum Auffinden der Vermissten auf einem nahegelegenen Firmengelände. Zu diesem Zeitpunkt war die Vermisste bereits verstorben.

Nach ersten Ermittlungen ist ein Kältetod nach einem Sturzgeschehen als sehr wahrscheinlich anzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell