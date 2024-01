Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am 08.01.2024 ereignete sich gegen 06:45 Uhr ein Auffahrunfall auf dem Berliner Ring in Berlin. In Höhe des Tanklagers fuhr ein 56-Jähriger aus Unachtsamkeit mit seinem VW auf den Seat eines 48-Jährigen auf. Der 48-Jährige aus Nienburg wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell