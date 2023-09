Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Großeinsatz der Feuerwehren bei Wohnhausbrand

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Uhldingen-Mühlhofen (ots)

Kurz vor 14 Uhr wurde am Donnerstagmittag die Freiwillige Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen, sowie die zum Gemeindeverwaltungsverband Meersburg gehörenden Freiwilligen Feuerwehren Meersburg, Stetten und Daisendorf wegen eines Küchenbrandes im Obergeschoß eines Wohnhauses in der Unteruhldinger Straße Bühlerhöhe alarmiert. Da sich der Brand trotz der sofort eingeleitete Löschmaßnahmen weiter ausweitetet, wurde wenige Minuten später das Alarmstichwort auf "Feuer F3" erhöht und somit weitere Kräfte dazualarmiert. So rückte von Markdorf der Gerätewagen Atemschutz mit zusätzlichen Atemschutzgeräten an und auch Kräfte aus Überlingen rückten aus. Wegen der engen Verhältnisse vor Ort in der Hanglage, konnte nur eine Drehleiter eingesetzt werden, die die Löschmaßnahmen von oben unterstützte. Die Feuerwehren hatten den Brand, der sich auch auf das Erdgeschoß ausgedehnt hatte, schnell unter Kontrolle. Gegen 16 Uhr konnten zahlreiche Kräfte von der Einsatzstelle entlassen werden. Nachlöscharbeiten fanden noch bis 17 uhr statt, als dann auch Einsatzende gemeldet werden konnte. In der Nacht wird eine Brandwache vor Ort bleiben. Durch das starke Brandgeschehen ist das Wohnhaus, in dem vier Personen gemeldet sind, derzeit unbewohnbar. Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen wird sich um die Unterbringung der Bewohner kümmern. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache hat die Feuerwehr keine Kenntnisse und verweist hier auf die Pressestelle des Polizeipräsidiums. Im Einsatz waren die Feuerwehren mit 102 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen. 16 weitere Feuerwehrleute befanden sich im Feuerwehrhaus Meersburg in Bereitschaft zur Gebietsabdeckung. Der Rettungsdienst und die Helfer des DRK mit der Schnelleinsatzgruppe waren mit 14 Einsatzkräften vor Ort.

Eingesetzte Kräfte:

- FF Uhldingen-Mühlhofen - FF Meersburg - FF Stetten - FF Daisendorf - FF Überlingen - FF Markdorf - KBM Alexander Amann u. stellv. KBM Heß - Kreisfeuerwehrpressesprecher - DRK Regelrettungsdienst - DRK Schnelleinsatzgruppe - Polizei

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell