Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 - Duisburg - Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizei - Unfall in Baustelle - keine gültige Fahrerlaubnis - Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 10. April 2024, 22:38 Uhr

Ohne gültige Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln flüchtete gestern Abend ein 42-Jähriger vor einer Verkehrskontrolle aufgrund eines Handyverstoßes. Bevor seine Fahrt in einer Baustelle endete, beschädigte er zudem einen Streifenwagen und missachtete das Rotlicht einer Ampel.

Einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei fiel auf der A 40 Nähe der Anschlussstelle Duisburg-Homberg in Fahrtrichtung Dortmund ein Pkw Polo aus Moers auf, dessen Fahrer verbotswidrig sein Mobiltelefon nutzte. Die Polizisten gaben dem Moerser eindeutige Zeichen, ihnen zu folgen, um eine Verkehrskontrolle abseits der Autobahn durchzuführen. Plötzlich beschleunigte der Fahrer stark, überholte den Streifenwagen auf dem Seitenstreifen, wobei er diesen touchierte. Der 42-Jährige flüchtete daraufhin weiter über die A 40 und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Duisburg-Häfen. Hinter der Ausfahrt missachtete er eine "rote Ampel" und fuhr unmittelbar aus derweil ungeklärter Ursache in eine dahinter liegende Baustelle. Dort konnte er durch die Beamten festgehalten werden.

Der 42-Jähige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobe wurde entnommen.

