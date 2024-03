POL-PDWIL: Unfall durch Übermüdung

Gönnersdorf (ots) - Am 19.03.2024 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 19:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Gönnersdorf ein. Die Täter konnten eine erhebliche Summe Bargeld erbeuten. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können oder im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per ...

